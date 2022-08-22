Плотная стена дыма: Лайф снял на видео эпицентр крупного лесного пожара в Рязани
Лайф снял на видео эпицентр крупного лесного пожара в Рязани
В Рязанской области продолжаются лесные пожары, из-за которых над Москвой и Московской областью держится смог. В Рослесхозе заявили, что власти региона скрывали его реальные масштабы и упустили ситуацию. Лайф публикует видео того, что на самом деле происходит в эпицентре событий.
Лесные пожары в Рязанской области. Видео © Лайф
Огонь охватил уже более 8,6 тысячи гектаров леса в Рязанской области. Разрушительный пожар продолжается уже около недели. Дым от него добрался даже до Москвы и Подмосковья. Для координации тушения возгораний в регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. Вчера из-за лесных пожаров под Рязанью эвакуировали посёлок Голованово.
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