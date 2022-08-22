Плотная стена дыма: Лайф снял на видео эпицентр крупного лесного пожара в Рязани

В Рязанской области продолжаются лесные пожары, из-за которых над Москвой и Московской областью держится смог. В Рослесхозе заявили, что власти региона скрывали его реальные масштабы и упустили ситуацию. Лайф публикует видео того, что на самом деле происходит в эпицентре событий.