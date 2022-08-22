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22 августа, 16:18

Плотная стена дыма: Лайф снял на видео эпицентр крупного лесного пожара в Рязани

Лайф снял на видео эпицентр крупного лесного пожара в Рязани

В Рязанской области продолжаются лесные пожары, из-за которых над Москвой и Московской областью держится смог. В Рослесхозе заявили, что власти региона скрывали его реальные масштабы и упустили ситуацию. Лайф публикует видео того, что на самом деле происходит в эпицентре событий.

Лесные пожары в Рязанской области. Видео © Лайф

Огонь охватил уже более 8,6 тысячи гектаров леса в Рязанской области. Разрушительный пожар продолжается уже около недели. Дым от него добрался даже до Москвы и Подмосковья. Для координации тушения возгораний в регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. Вчера из-за лесных пожаров под Рязанью эвакуировали посёлок Голованово.

Улицы Москвы снова окутал смог от лесных пожаров

Улицы Москвы снова окутал смог от лесных пожаров

Обложка ©

Лайф

Анатолий Симоненко

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