Дымка и резкий запах гари: Улицы Москвы снова окутал смог от лесных пожаров

Сегодня утром улицы Москвы и Подмосковья снова накрыл смог от лесных пожаров в Рязанской области. Практически по всему городу чувствуется запах гари. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, видимость составляет семь–девять километров.

"На улице небо хмурится. Местами — дождь, дымка, мгла, видимость — семь–девять километров. В течение дня постепенно распогодится, температурный фон окажется на шесть–семь градусов выше положенной климатической нормы. Ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. В Москве днём — плюс 26–29, в Подмосковье — от 25 до 30 градусов тепла", — рассказал Тишковец на странице в соцсети "ВКонтакте".