Москвичей предупредили об ухудшении видимости из-за смога

Сегодня утром смог в Москве достиг максимальной концентрации, но к вечеру ветер немного улучшит экологию. Однако как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в ближайшие две ночи запах гари вновь усилится.

"Погода в Москве 21 августа: курс на улучшение! Ветрено, что немного улучшит экологию, но в последующие две ночи и утренние часы запах гари усилится, а видимость ухудшится!" — предупредил синоптик.

