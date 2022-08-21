Москвичей предупредили об ухудшении видимости из-за смога
Синоптик Тишковец предупредил об ухудшении видимости в Москве из-за смога
Сегодня утром смог в Москве достиг максимальной концентрации, но к вечеру ветер немного улучшит экологию. Однако как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в ближайшие две ночи запах гари вновь усилится.
"Погода в Москве 21 августа: курс на улучшение! Ветрено, что немного улучшит экологию, но в последующие две ночи и утренние часы запах гари усилится, а видимость ухудшится!" — предупредил синоптик.
Также он рассказал о погоде на сегодняшний день. Осадков в воскресенье не ожидается, а температура составит 17,8 градуса тепла. В течение дня начнёт чаще выглядывать солнце, из-за чего значительно потеплеет, а температурный фон окажется на три градуса выше положенной для августа климатической нормы.
Лайф сообщал, что пару дней назад в Москве с пяти утра был зафиксирован рост концентрации веществ, характерных для горения, примерно на 30% выше обычных значений. При этом превышения нормативов не зафиксировали, но жители смогли ощутить запах гари. Причина была в лесном пожаре в Рязанской области, дым от которого накрыл столицу.
ТАСС / Сергей Бобылев