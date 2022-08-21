Четыре судна с сельхозпродукцией вышли из портов Одесса, Черноморск и Южный
Четыре судна, гружённых сельхозпродукцией, вышли из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Как сообщило в "Твиттере" Министерство обороны Турции, они везут 33,3 тысячи тонн продовольствия.
Сухогруз Da Liang доставит 14 тысяч тонн сахарной свеклы в южнокорейский порт Кунсан. Корабль Filyoz перевозит 5 тысяч тонн растительного масла, Kubrosli Y — 10 тысяч тонн пшеницы, Foyle — 4,3 тысячи тонн масла. Все три судна следуют в Турцию.
Ранее Лайф рассказывал, что с начала реализации "продуктовой сделки" с Украины вывезено более 656 тысяч тонн зерна. По словам главы Минобороны Турции Хулуси Акара, для вывоза зерновых задействовано 51 судно. Из них 27 кораблей вышли из портов Украины, а 24 направились для загрузки.
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