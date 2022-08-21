В Госдуме назвали атаки беспилотников ВСУ в Крыму агонией киевского режима

Украинские военные, атакуя Крым беспилотниками, пытаются доказать западным кураторам свою боеспособность, заявил депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет. Однако все эти попытки, по мнению политика, свидетельствуют лишь об агонии киевского режима.

"Атака беспилотников на Крым — агония киевского режима, имитация деятельности и стремление заверить западных кураторов в своей боеспособности. Ситуация на полуострове находится под контролем властей и вооружённых сил. Причин для паники нет", — заверил депутат в беседе с РИА "Новости".

Он предупредил, что западные спецслужбы, возможно, курируют атаки Киева по Крыму, чтобы получить данные о месторасположении каких-либо объектов и проверить на прочность российскую систему ПВО. В связи с этим депутат призвал жителей региона не снимать и не публиковать в соцсетях работу противовоздушной обороны. При этом он добавил, что для республики атаки дронов угрозы не представляют. Шеремет напомнил, что, по предварительным данным, большинство прилетевших на полуостров аппаратов не несли никакого боевого заряда.