Американский актёр Кевин Сорбо призвал прекратить выделять Киеву деньги

Американский актёр Кевин Сорбо призвал прекратить финансовую помощь Украине. Об этом он написал на личной странице в "Твиттере".

"Перестаньте отправлять деньги Украине", — сказал актёр.

Аналогичное обращение в соцсетях опубликовала и член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт, которая не раз подвергала критике власти Штатов. По её мнению, выделение крупных средств Украине стало так называемым еженедельным феноменом.

"Он (президент США Джо Байден. — Прим. Лайфа) отправляет деньги налогоплательщиков на битву, которая не наша, делает это без всяких ограничений. Почему мы это позволяем?" — задалась вопросом Боберт.

Публицист Ник Адамс также высказался по данной теме. Новости о выделении Вашингтоном новых многомиллионных траншей Киеву вызвали у него вопрос: "Собирается ли Украина выплатить что-нибудь из этого назад?".