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20 августа, 12:22

Украинские МиГ-29 оснастили американскими ракетами AGM-88 HARM

The Drive: Украинские истребители МиГ-29 оснастили американскими ракетами AGM-88 HARM

Украинские истребители четвёртого поколения МиГ-29 получили американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 High-speed Anti-Radar Missile (HARM). Об этом сообщает The Drive.

Как пишет издание, доказательства использования HARM в ВВС Незалежной появились на сайте украинского Министерства обороны. Там опубликовали фото МиГ-29, где под крыло подвешена ракета. Согласно кадрам, Киеву и Вашингтону удалось интегрировать AGM-88 HARM в истребитель советского производства. Помимо этого, передачу вооружения подтвердили и в Пентагоне.

Как отмечается в статье, передача американскими военными AGM-88 украинским ВВС, а теперь и их официальное подтверждение этого также является ещё одним доказательством возросшей готовности со стороны властей США включать более совершенные системы вооружений в пакеты помощи.

Пентагон: США выбирают виды оружия для Украины, чтобы "изменить ситуацию на поле боя"

Пентагон: США выбирают виды оружия для Украины, чтобы "изменить ситуацию на поле боя"

Как писал Лайф, президент США Джо Байден поручил направить Украине дополнительную военную помощь, её сумма составит до 775 млн долларов. В документе перечисляется, что войдёт в этот новый пакет военной помощи Киеву. В частности, будут поставлены разведывательные беспилотные летательные аппараты ScanEagle, противорадиолокационные ракеты HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile), средства для разминирования, противоракетные системы с боеприпасами.

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Reddit / r/ukraine

Николь Вербер

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