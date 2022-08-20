Украинские МиГ-29 оснастили американскими ракетами AGM-88 HARM

Украинские истребители четвёртого поколения МиГ-29 получили американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 High-speed Anti-Radar Missile (HARM). Об этом сообщает The Drive.

Как пишет издание, доказательства использования HARM в ВВС Незалежной появились на сайте украинского Министерства обороны. Там опубликовали фото МиГ-29, где под крыло подвешена ракета. Согласно кадрам, Киеву и Вашингтону удалось интегрировать AGM-88 HARM в истребитель советского производства. Помимо этого, передачу вооружения подтвердили и в Пентагоне.

Как отмечается в статье, передача американскими военными AGM-88 украинским ВВС, а теперь и их официальное подтверждение этого также является ещё одним доказательством возросшей готовности со стороны властей США включать более совершенные системы вооружений в пакеты помощи.