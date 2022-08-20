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20 августа, 12:09

В Кабардино-Балкарии нашли пропавших в ущелье альпинистов

Спасатели нашли группу из четырёх альпинистов, которые пропали в ущелье Курмычи в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

"По состоянию на 14:00 20 августа 2022 года поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе завершены. Спасатели помогли туристам спуститься до посёлка Терскол, туристы от дальнейшей помощи отказались", — сообщили в управлении.

О пропаже группы альпинистов в горах Кабардино-Балкарии стало известно сегодня. На их поиски выдвинулись шесть спасателей. Выходя на маршрут, группа не зарегистрировалась в МЧС.

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Shutterstock

Оксана Попова

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