В Кабардино-Балкарии нашли пропавших в ущелье альпинистов
Спасатели нашли группу из четырёх альпинистов, которые пропали в ущелье Курмычи в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.
"По состоянию на 14:00 20 августа 2022 года поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе завершены. Спасатели помогли туристам спуститься до посёлка Терскол, туристы от дальнейшей помощи отказались", — сообщили в управлении.
О пропаже группы альпинистов в горах Кабардино-Балкарии стало известно сегодня. На их поиски выдвинулись шесть спасателей. Выходя на маршрут, группа не зарегистрировалась в МЧС.
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