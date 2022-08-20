Пропахал носом асфальт: Самолёт с отказавшим двигателем рухнул на оживлённую трассу и попал на видео

В США самолёт упал прямо на проезжую часть при выполнении технического облёта. Никто не пострадал, а пилот отделался небольшими травмами. Кадры крушения быстро разлетелись в Сети.

В США самолёт упал на автодорогу. Видео © Twitter / Chaudhary Parvez

В американском городе Орландо у Cessna 182 Skylane в воздухе неожиданно отказал двигатель. Судно начало снижение, однако задело крылом дерево и рухнуло прямо на дорогу, где в тот момент было оживлённое автомобильное движение. На кадрах с места событий видно, что борт буквально пропахал носом асфальт.