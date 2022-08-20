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20 августа, 12:07

Пропахал носом асфальт: Самолёт с отказавшим двигателем рухнул на оживлённую трассу и попал на видео

В США самолёт рухнул на оживлённую трассу из-за неполадки с двигателем

В США самолёт упал прямо на проезжую часть при выполнении технического облёта. Никто не пострадал, а пилот отделался небольшими травмами. Кадры крушения быстро разлетелись в Сети.

В США самолёт упал на автодорогу. Видео © Twitter / Chaudhary Parvez

В американском городе Орландо у Cessna 182 Skylane в воздухе неожиданно отказал двигатель. Судно начало снижение, однако задело крылом дерево и рухнуло прямо на дорогу, где в тот момент было оживлённое автомобильное движение. На кадрах с места событий видно, что борт буквально пропахал носом асфальт.

В США пассажир без опыта благополучно посадил самолёт после того, как пилот потерял сознание

В США пассажир без опыта благополучно посадил самолёт после того, как пилот потерял сознание

Ранее в американском штате Калифорния несколько человек погибло в результате аварии в небе: над городом Уотсонвилл столкнулись два небольших самолёта.

Обложка ©

Twitter / Chaudhary Parvez

Татьяна Миссуми
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