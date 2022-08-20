Гончаренко не спасает: "Урал" проиграл в пятом матче из шести в РПЛ
"Урал" проиграл "Пари НН" в первом матче после назначения Гончаренко
Футбольный клуб "Урал" на своём поле проиграл "Пари Нижний Новгород" в матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) — 0:1.
Отметим, что по ходу второго тайма екатеринбуржцы остались в меньшинстве после того, как Егорычев получил вторую жёлтую карточку. Не обошлось и без спорного момента: главный арбитр матча Кирилл Левников не назначил пенальти в ворота "Урала" после попадания мяча в руку защитнику команды в собственной штрафной. Додавить соперника нижегородцы смогли за десять минут до конца, когда Помазуна пробил Иброхимхалил Юлдошев. Для екатеринбуржцев это был первый матч после назначения Виктора Гончаренко главным тренером.
Добавим, что "Урал" по-прежнему не может одержать победу в матче РПЛ, проиграв пять матчей из шести и расположившись на последнем месте в турнирной таблице. "Пари НН" же имеет в активе 5 очков и идёт на 12-й строчке.
ФК "Урал"