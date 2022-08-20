Гончаренко не спасает: "Урал" проиграл в пятом матче из шести в РПЛ

Отметим, что по ходу второго тайма екатеринбуржцы остались в меньшинстве после того, как Егорычев получил вторую жёлтую карточку. Не обошлось и без спорного момента: главный арбитр матча Кирилл Левников не назначил пенальти в ворота "Урала" после попадания мяча в руку защитнику команды в собственной штрафной. Додавить соперника нижегородцы смогли за десять минут до конца, когда Помазуна пробил Иброхимхалил Юлдошев. Для екатеринбуржцев это был первый матч после назначения Виктора Гончаренко главным тренером.