Озвучившая Каркушу в "Спокойной ночи, малыши!" поделилась воспоминаниями о Григорьеве

Актёр и музыкант Сергей Григорьев, ушедший из жизни на 64-м году жизни, часто писал сценарии для передачи "Спокойной ночи, малыши!" и сам снял несколько выпусков. Об этом рассказала в интервью "Газете.ru" актриса Галина Марченко (голос Каркуши).

"Он с колоссальным юмором, с ответственностью, с помощью в любую минуту, с поддержкой, с отношением удивительным. Он интеллигентный очень, такие редко встречаются. Очень умненький и талантливый режиссёр и актёр, удивительный в этом плане человек. Он помогал и советовал, если что-то нужно. Он был на очень хорошем счету. Мы его все очень любили, Серёнечку, лапочку. Он поднял несколько передач, сценарии писал и проводил дни, придумывая что-то", — рассказала Марченко.