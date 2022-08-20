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20 августа, 11:50

Озвучившая Каркушу в "Спокойной ночи, малыши!" поделилась воспоминаниями о Григорьеве

Актёр и музыкант Сергей Григорьев, ушедший из жизни на 64-м году жизни, часто писал сценарии для передачи "Спокойной ночи, малыши!" и сам снял несколько выпусков. Об этом рассказала в интервью "Газете.ru" актриса Галина Марченко (голос Каркуши).

"Он с колоссальным юмором, с ответственностью, с помощью в любую минуту, с поддержкой, с отношением удивительным. Он интеллигентный очень, такие редко встречаются. Очень умненький и талантливый режиссёр и актёр, удивительный в этом плане человек. Он помогал и советовал, если что-то нужно. Он был на очень хорошем счету. Мы его все очень любили, Серёнечку, лапочку. Он поднял несколько передач, сценарии писал и проводил дни, придумывая что-то", — рассказала Марченко.

Она отметила, что, когда Григорьев приезжал в Москву, для него специально писали сценарии передачи с участием Фили, занимая актёра в съёмках на целый день. По её словам, Сергей был очень талантливым и любящим своё дело, а работать с ним было одно удовольствие.

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Ранее Лайф писал, что артист, музыкант и кукловод Сергей Григорьев, подаривший голос щенку Филе из "Спокойной ночи, малыши!", скончался в Израиле в 64 года.

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ТАСС / Бабушкин А.

Анатолий Симоненко

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