Французские читатели издания Le Figaro подвергли жёсткой критике президента Эмманюэля Макрона после его слов о трудных для Франции временах. Во время выступления по случаю годовщины освобождения юга республики от нацистов политик призвал французов "принять цену за свободу", говоря о необходимости поддерживать Украину. Пользователи попытались "перевести" его заявление в Сети.

"Перевод: я продолжал всё разрушать, так что у нас больше нет суверенитета — ни военного, ни промышленного, ни продовольственного, ни энергетического. Так что у нас будут проблемы, но это не моя вина... Заткнулся бы лучше!" — рекомендовал один из авторов.

"Какой же наглый у нас президент. Сначала он присоединился к США, не беспокоясь о мире в Европе. Теперь мы должны заплатить за плохие решения, которые он принял. И мы осмеливаемся заговаривать о демократии!" — указал jef.

Более того, пользователи Сети напомнили президенту о том, что континентальная блокада, объявленная Наполеоном I и запретившая торговлю с Великобританией, потерпела полный провал. В этой связи они в очередной раз призвали снять санкции с России, от последствий которых страдают миллионы граждан.

"Я не понимаю, как он надеется, что французское мнение продолжает поддерживать Украину, дрожа этой зимой… Лучшей поддержкой для Украины было бы снятие санкций с России", — пишет CIBICHE.

"Поскольку мы больше не учим историю, не помним, что континентальная блокада, объявленная Наполеоном I и запретившая торговлю с Великобританией, потерпела полный провал. Эти санкции, введённые ЕС и поддержанные Макроном, имели эффект бумеранга. Рубль держится очень хорошо, да и россияне — тоже. Между тем для европейцев будущее безрадостно. Кому сказать спасибо?" — поинтересовался GOBSMACKED.

Также французы считают, что Макрон не имел никого права втягивать граждан "в не касающийся их конфликт". По мнению комментаторов, французский лидер не прислушался к мнению "своего народа" и теперь жители Франции должны платить цену за последствия геополитической игры.