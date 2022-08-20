"Это просто мерзость": Вован и Лексус рассказали о разоблачении режиссёра Римаса Туминаса

Лицемерие многих звёзд и деятелей культуры, которые критикуют действия России на Украине, заключается в том, что они не разрывают связи со страной, продолжают как ни в чём не бывало устраивать концерты, работать и зарабатывать на её территории. Об этом в эфире шоу "Дайте сказать!" заявил пранкер Вован (Владимир Кузнецов). Он отметил, что классическим примером здесь является бывший худрук театра имени Е. Вахтангова Римас Туминас, которого они с Лексусом разыграли несколько месяцев назад.

Вован рассказал о лицемерии медийных личностей, выступающих против России. Видео © "Дайте сказать!"

"У нас пример классический с Римасом Туминасом. Поводом для этого (пранка. — Прим. Лайфа) стала аудиозапись, которая попала в Интернет, где он говорил: "Москву скоро бомбить будут ракетами, правильно, правильно". Он стал это отрицать, и мы позвонили ему от [имени] украинского министра культуры. И он в принципе выдал то же самое, ещё даже похуже. Причём этот человек, несмотря на то, что он уехал в Литву, продолжал работать в театре, проводить видеовстречи с актёрами и получать за это очень большие деньги", — сказал блогер.

По его мнению, если человек выступает против России, то он должен перестать зарабатывать на стране, уехать к себе и говорить всё, что ему будет угодно. Но получать деньги и заявлять, что в России все "негодяи", — это "просто мерзость", считает Вован.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Вован и Лексус также рассказали, как рождаются их масштабные пранки и легко ли дозвониться до президента США. Полный выпуск смотрите по ссылке.