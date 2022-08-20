Вован и Лексус назвали главной целью своих пранков приоткрыть закулисье политики

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в новом выпуске программы "Дайте сказать!" рассказали о главной задаче своих розыгрышей. Как подчеркнул Кузнецов, основной их целью является показать закулисье политической жизни, ведь оно демонстрирует намного больше, чем телевизионная картинка.

"Для нас задача — приоткрыть закулисье политической жизни, посмотреть как это всё выглядит, ведь политики должны быть ответственны в первую очередь перед своими избирателями", — сказал блогер.

По его словам, в таких роликах можно увидеть гораздо больше, чем на телевидении, где политики представлены более "искусственно и вымышленно". Что касается пранков Вована и Лексуса, то в них зритель видит уже "реального человека" с истинной точкой зрения и отношением к той или иной ситуации.

"Наверное, в первую очередь это должно быть важно его избирателям, которые в дальнейшем должны делать свой собственный выбор", — резюмировал Вован.