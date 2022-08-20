Вован и Лексус назвали главной целью своих пранков приоткрыть закулисье политики
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в новом выпуске программы "Дайте сказать!" рассказали о главной задаче своих розыгрышей. Как подчеркнул Кузнецов, основной их целью является показать закулисье политической жизни, ведь оно демонстрирует намного больше, чем телевизионная картинка.
Видео © Rutube / "Дайте сказать!"
"Для нас задача — приоткрыть закулисье политической жизни, посмотреть как это всё выглядит, ведь политики должны быть ответственны в первую очередь перед своими избирателями", — сказал блогер.
По его словам, в таких роликах можно увидеть гораздо больше, чем на телевидении, где политики представлены более "искусственно и вымышленно". Что касается пранков Вована и Лексуса, то в них зритель видит уже "реального человека" с истинной точкой зрения и отношением к той или иной ситуации.
"Наверное, в первую очередь это должно быть важно его избирателям, которые в дальнейшем должны делать свой собственный выбор", — резюмировал Вован.
Ранее Лайф рассказывал, что мэр Варшавы Рафал Тшасковский пожаловался пранкерам Вовану и Лексусу на "невыносимое" Правительство Польши. Думая, что говорит с Виталием Кличко, польский градоначальник заявил о безумии своего правительства и президента, а также посетовал на финансовые проблемы, возникшие из-за прибытия в республику украинских беженцев.
Кадр из видео Rutube / "Дайте сказать!"