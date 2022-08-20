Александр Овечкин нанесёт символический удар по мячу перед дерби "Динамо" – "Спартак"

Российский хоккеист, капитан "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин и его сын Сергей нанесут символический удар по мячу перед началом матча "Динамо" – "Спартак" в рамках шестого тура РПЛ.

Произойдёт это перед стартовым свистком встречи. Помимо этого, болельщиков также ждёт концерт артиста Валерия Сюткина и автограф-сессия известного в прошлом футболиста Андрея Сметанина.