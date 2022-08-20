НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 августа, 10:49

Александр Овечкин нанесёт символический удар по мячу перед дерби "Динамо" – "Спартак"

Российский хоккеист, капитан "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин и его сын Сергей нанесут символический удар по мячу перед началом матча "Динамо" – "Спартак" в рамках шестого тура РПЛ.

Произойдёт это перед стартовым свистком встречи. Помимо этого, болельщиков также ждёт концерт артиста Валерия Сюткина и автограф-сессия известного в прошлом футболиста Андрея Сметанина.

Овечкин забил гол в первом матче за футбольное "Динамо"

Овечкин забил гол в первом матче за футбольное "Динамо"

Отметим, что Овечкин является воспитанником хоккейного "Динамо" и поклонником футбольной команды бело-голубых. Этим летом он выходил на поле в составе основной команды на товарищеский матч с клубом "Амкал" и отметился забитым голом.

Обложка ©

ФК "Динамо" Москва

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров