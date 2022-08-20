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20 августа, 11:08

Захарова пообещала адекватный ответ на высылку российского дипломата из Румынии

Румыния объявила персоной нон грата сотрудника посольства России в Бухаресте без оснований, под надуманными предлогами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Речь идёт о новой провокации, реализованной по сценарию, который за последние месяцы был неоднократно обкатан в подавляющем большинстве стран – членов Евросоюза и НАТО. Шаблонные действия румынских властей призваны продемонстрировать их предельную лояльность западным корпоративным установкам", подчеркнула она.

Захарова указала на то, что самостоятельной, национально ориентированной линии Бухареста здесь не просматривается, что только усугубляет ситуацию. Дипломат добавила, что МИД РФ адекватно ответит на румынский демарш, и пообещала сообщить о принятых мерах дополнительно.

Напомним, что Румыния объяснила высылку сотрудника Посольства РФ "несовместимостью дипломата с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года".

Россия высылает 10 сотрудников Посольства Румынии

Россия высылает 10 сотрудников Посольства Румынии

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Shutterstock

Андрей Бражников

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