Захарова пообещала адекватный ответ на высылку российского дипломата из Румынии

Румыния объявила персоной нон грата сотрудника посольства России в Бухаресте без оснований, под надуманными предлогами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Речь идёт о новой провокации, реализованной по сценарию, который за последние месяцы был неоднократно обкатан в подавляющем большинстве стран – членов Евросоюза и НАТО. Шаблонные действия румынских властей призваны продемонстрировать их предельную лояльность западным корпоративным установкам", — подчеркнула она.

Захарова указала на то, что самостоятельной, национально ориентированной линии Бухареста здесь не просматривается, что только усугубляет ситуацию. Дипломат добавила, что МИД РФ адекватно ответит на румынский демарш, и пообещала сообщить о принятых мерах дополнительно.