НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 августа, 10:48

Лесной пожар в Нижегородской области охватил более четырёх тысяч гектаров

В Нижегородской области лесной пожар охватил более четырёх тысяч гектаров. На месте уже работают пожарные из нескольких областей страны, для тушения огня в регион дополнительно прибыли два вертолёта Ми-8. К настоящему моменту пилоты произвели уже 58 сбросов воды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Спасатели тушат лесной пожар в Нижегородской области с вертолётов. Видео © YouTube / ГУ МЧС России Нижегородская область

"В Воротынском городском округе Нижегородской области действует природный пожар на площади порядка 4110 га. Работа ведётся в круглосуточном режиме", — сказали ТАСС в МЧС.

По данным ведомства, в регионе на месте происшествия работают аэромобильные группировки спасателей из Приволжского федерального округа, а также пожарные из Татарстана, Чувашии, Нижегородской, Пензенской и Кировской областей. Кроме того, к тушению огня привлечены пожарные-десантники из Тюмени.

Появилось видео эпичного пожара рядом с аэропортом Сочи

Появилось видео эпичного пожара рядом с аэропортом Сочи

Напомним, 19 августа в Нижегородской области из-за лесных пожаров ввели режим ЧС. К ликвидации огня были привлечены все возможные силы местной системы.

Обложка ©

МЧС России

Александра Васильева

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров