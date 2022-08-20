Лесной пожар в Нижегородской области охватил более четырёх тысяч гектаров
В Нижегородской области лесной пожар охватил более четырёх тысяч гектаров. На месте уже работают пожарные из нескольких областей страны, для тушения огня в регион дополнительно прибыли два вертолёта Ми-8. К настоящему моменту пилоты произвели уже 58 сбросов воды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Спасатели тушат лесной пожар в Нижегородской области с вертолётов. Видео © YouTube / ГУ МЧС России Нижегородская область
"В Воротынском городском округе Нижегородской области действует природный пожар на площади порядка 4110 га. Работа ведётся в круглосуточном режиме", — сказали ТАСС в МЧС.
По данным ведомства, в регионе на месте происшествия работают аэромобильные группировки спасателей из Приволжского федерального округа, а также пожарные из Татарстана, Чувашии, Нижегородской, Пензенской и Кировской областей. Кроме того, к тушению огня привлечены пожарные-десантники из Тюмени.
Напомним, 19 августа в Нижегородской области из-за лесных пожаров ввели режим ЧС. К ликвидации огня были привлечены все возможные силы местной системы.