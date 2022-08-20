Лесной пожар в Нижегородской области охватил более четырёх тысяч гектаров

В Нижегородской области лесной пожар охватил более четырёх тысяч гектаров. На месте уже работают пожарные из нескольких областей страны, для тушения огня в регион дополнительно прибыли два вертолёта Ми-8. К настоящему моменту пилоты произвели уже 58 сбросов воды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Спасатели тушат лесной пожар в Нижегородской области с вертолётов. Видео © YouTube / ГУ МЧС России Нижегородская область

"В Воротынском городском округе Нижегородской области действует природный пожар на площади порядка 4110 га. Работа ведётся в круглосуточном режиме", — сказали ТАСС в МЧС.