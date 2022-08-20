Россиян призвали носить маски в общественных местах из-за нового антирекорда по ковиду

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов в беседе с Лайфом призвал россиян носить маски в общественных местах из-за нового рекорда суточной заболеваемости коронавирусом.

"Если идёт рост, то рано или поздно будет пик. Тут вопрос, какой высоты этот пик будет. Пока этого никто не знает. В отношении мер я ещё раз напомню, что маски являются средствами индивидуальной защиты. Именно защиты! Поэтому если вы заинтересованы в индивидуальной защите, тогда рекомендую вам использовать маски в общественных местах", — заявил Колбасов.

Он также посоветовал прислушиваться к советам Минздрава по поводу ревакцинации. По мнению эксперта, вряд ли ситуация сильно изменится по сравнению с тем, что было ранее.

"Это зависит всё от граждан (когда будет пик. — Прим. Лайфа.). От нас с вами. Если мы с вами не будем болеть, то и количество случаев будет снижаться. Это не сезонность, не какие-то другие факторы. Тут исключительно ответственность самих граждан", — считает собеседник Лайфа.