Россиян призвали носить маски в общественных местах из-за нового антирекорда по ковиду
Вирусолог Колбасов призвал россиян носить маски из-за нового антирекорда по ковиду
Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов в беседе с Лайфом призвал россиян носить маски в общественных местах из-за нового рекорда суточной заболеваемости коронавирусом.
"Если идёт рост, то рано или поздно будет пик. Тут вопрос, какой высоты этот пик будет. Пока этого никто не знает. В отношении мер я ещё раз напомню, что маски являются средствами индивидуальной защиты. Именно защиты! Поэтому если вы заинтересованы в индивидуальной защите, тогда рекомендую вам использовать маски в общественных местах", — заявил Колбасов.
Он также посоветовал прислушиваться к советам Минздрава по поводу ревакцинации. По мнению эксперта, вряд ли ситуация сильно изменится по сравнению с тем, что было ранее.
"Это зависит всё от граждан (когда будет пик. — Прим. Лайфа.). От нас с вами. Если мы с вами не будем болеть, то и количество случаев будет снижаться. Это не сезонность, не какие-то другие факторы. Тут исключительно ответственность самих граждан", — считает собеседник Лайфа.
Как писал Лайф, в России за минувшие сутки выявили 40 010 случаев заражения коронавирусом. Как сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с ковидом, число инфицированных впервые с 14 марта превысило 40 тысяч. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 19 077 764 случая заражения. За сутки скончалось 69 пациентов, выздоровело 24 222 человека.
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