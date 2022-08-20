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20 августа, 10:28

Аксёнов сообщил, что системы ПВО поразили все цели над Крымом

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что системам ПВО удалось поразить все цели над полуостровом. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"На данный момент системы ПВО успешно поразили все цели над Крымом. Пострадавших и материального ущерба нет", — говорится в сообщении главы республики.

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Напомним, за прошедшие дни системы противовоздушной обороны несколько раз сработали в разных частях Крыма. Так, вчера в Севастополе был сбит беспилотник. Сегодня там же дрон нанёс удар по штабу Черноморского флота. Также стало известно, что система ПВО сбила неопознанный объект в небе над Евпаторией.

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VK / Дмитрий Малков

Николь Вербер

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