Аксёнов сообщил, что системы ПВО поразили все цели над Крымом
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что системам ПВО удалось поразить все цели над полуостровом. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
"На данный момент системы ПВО успешно поразили все цели над Крымом. Пострадавших и материального ущерба нет", — говорится в сообщении главы республики.
Напомним, за прошедшие дни системы противовоздушной обороны несколько раз сработали в разных частях Крыма. Так, вчера в Севастополе был сбит беспилотник. Сегодня там же дрон нанёс удар по штабу Черноморского флота. Также стало известно, что система ПВО сбила неопознанный объект в небе над Евпаторией.
VK / Дмитрий Малков