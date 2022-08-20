НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 августа, 10:17

Криштиану Роналду может стать игроком французского "Марселя"

Португальский нападающий Криштиану Роналду может перейти в "Марсель" из "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Никколо Чеккарини.

По данным источника, переговоры с французским клубом уже провёл агент игрока Жорже Мендеш. До этого он общался с целым рядом клубов на предмет возможного перехода Роналду, однако до официальных предложений дело не доходило.

Полный крах: Криштиану Роналду исчерпал терпение одноклубников и может уйти из МЮ, но другим командам он не нужен

Полный крах: Криштиану Роналду исчерпал терпение одноклубников и может уйти из МЮ, но другим командам он не нужен

Ранее Лайф сообщал, что в "Манчестер Юнайтед" недовольны поведением Криштиану Роналду и задумались о продаже нападающего.

Обложка ©

Shutterstock

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров