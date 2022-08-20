Криштиану Роналду может стать игроком французского "Марселя"
Португальский нападающий Криштиану Роналду может перейти в "Марсель" из "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Никколо Чеккарини.
По данным источника, переговоры с французским клубом уже провёл агент игрока Жорже Мендеш. До этого он общался с целым рядом клубов на предмет возможного перехода Роналду, однако до официальных предложений дело не доходило.
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Ранее Лайф сообщал, что в "Манчестер Юнайтед" недовольны поведением Криштиану Роналду и задумались о продаже нападающего.
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