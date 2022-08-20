Около шести тысяч жителей Запорожской области уже получили российские паспорта
Порядка шести тысяч жителей Запорожской области уже получили российские паспорта, ещё 26 тысяч человек подали заявления на приобретение гражданства РФ, рассказал глава администрации региона Евгений Балицкий. Интервью с этими словами он опубликовал в своём телеграм-канале.
"У нас уже выдано около шести тысяч, сейчас у нас 26 тысяч с лишним только заявлений", — сообщил Балицкий в интервью, размещённом в его телеграм-канале, отвечая на вопрос о количестве выданных в регионе паспортов. Сам он уже получил российское гражданство.
Напомним, президент РФ Владимир Путин в конце мая подписал указ об упрощённом порядке получения гражданства РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей. В июле глава государства утвердил аналогичный документ для людей, постоянно проживающих на Украине либо на территории ДНР и ЛНР.
Telegram / Балицкий Евгений