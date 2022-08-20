Загитова рассказала, как ей предлагали сниматься в кино, но она отказалась
Фигуристка Алина Загитова призналась, что ей поступали предложения сняться в кино, однако она отказалась от них.
"К сожалению, мне не понравился сюжет, поэтому я отказалась от этих ролей. Но если мне предложат классную роль, которая будет подходить мне, и мне понравится сюжет, с радостью соглашусь", — приводит слова Загитовой UMagazine.
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Отметим, что Алина Загитова является олимпийской чемпионкой, победительницей чемпионатов мира и Европы. Официально она не объявляла о завершении карьеры, однако спортсменка уже давно не выступает на соревнованиях. Последние годы она является ведущей проекта "Ледниковый период".