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20 августа, 10:00

Яровая анонсировала работу над законом о недопущении реабилитации нацизма

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая сообщила о начале работы над законом о недопущении реабилитации нацизма. Она подчеркнула, что это позволит уже "на уровне национального законодательства обеспечить фактически доктрину непринятия нацизма".

"В ближайшее время начну работу и предложу парламенту организовать разработку и принятие российского закона о недопущении, фактически сегодня уже, реабилитации нацизма", — уточнила Яровая на пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса.

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Напомним, в России впервые собрался Международный антифашистский конгресс, который объединит усилия в борьбе с идеологией нацизма. На мероприятии уже выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, который назвал актуальным закон об административной ответственности за отождествление роли Советского Союза и Третьего рейха.

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kremlin.ru

Татьяна Миссуми

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