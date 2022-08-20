Яровая анонсировала работу над законом о недопущении реабилитации нацизма
Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая сообщила о начале работы над законом о недопущении реабилитации нацизма. Она подчеркнула, что это позволит уже "на уровне национального законодательства обеспечить фактически доктрину непринятия нацизма".
"В ближайшее время начну работу и предложу парламенту организовать разработку и принятие российского закона о недопущении, фактически сегодня уже, реабилитации нацизма", — уточнила Яровая на пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса.
Напомним, в России впервые собрался Международный антифашистский конгресс, который объединит усилия в борьбе с идеологией нацизма. На мероприятии уже выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, который назвал актуальным закон об административной ответственности за отождествление роли Советского Союза и Третьего рейха.