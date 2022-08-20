Шойгу назвал актуальным закон о штрафах за отождествление СССР и Третьего рейха

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал актуальным закон об административной ответственности за отождествление роли Советского Союза и Третьего рейха.

"Совершенствуется законодательство РФ по противодействию фальсификации истории. Считаем своевременным принятие федерального закона, предусматривающего административную ответственность за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне", — сказал он на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.

Шойгу отметил, что Минобороны РФ проводит многоплановую работу по борьбе с фальсификацией исторических фактов. А также добавил, что большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию российской молодёжи. В частности, им стараются прививать уважение к истории родины, её многонациональной культуре и традициям.

Министр также напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина при Минобороны учреждён Фонд поддержки военно-патриотического кино, благодаря которому будут формироваться представления об историческом прошлом и устраняться историческая несправедливость в фильмах.

"22 августа, в День государственного флага, на Северном флоте стартует первая масштабная морская тематическая акция "Сила в правде". В её рамках большой десантный корабль "Иван Грен" совершит поход по Северному морскому пути и зайдёт в отдалённые города и гарнизоны", — рассказал Шойгу.

Также, комментируя публикации рассекреченных документов из архивов российского Министерства обороны, генерал армии отметил, что в этом году обнародована подборка по тематике "Преступления украинских националистов", "Освобождение Мариуполя" и "Битва за Днепр". Всего же за последние годы удалось рассекретить 17,5 миллиона листов архивных документов, которые размещены на сайте оборонного ведомства.

"Продолжается поисковая деятельность на местах боёв и сражений. Активное участие в ней принимают отдельный поисковый батальон и юнармейские отряды", — добавил он.