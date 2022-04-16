Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии

Юрлицам грозит штраф до 100 тысяч рублей, гражданам — до пяти тысяч рублей либо арест максимум на 15 суток.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, угрожающий гражданам штрафами до пяти тысяч рублей или аресте до 15 суток и штрафами до 100 тысяч рублей для юрлиц за публичное сравнение роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь закон КоАП РФ дополняется новой статьёй 13.48 — "Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".

Теперь административный штраф от одной до двух тысяч рублей либо административный арест на 15 суток будет грозить простым гражданам РФ; должностных лиц оштрафуют на две-четыре тысячи рублей, а для юридических лиц штраф будет составлять от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.