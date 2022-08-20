Путин поздравил режиссёра Андрея Кончаловского с 85-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 85-летием режиссёра театра и кино, народного артиста РСФСР Андрея Кончаловского. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В поздравлении глава государства подчеркнул, что кинодеятель известен не только на родине.

"И в нашей стране, и за её пределами Вас знают как выдающегося режиссёра и сценариста, яркого, искренне преданного любимому делу человека. Ваши работы, удостоенные престижных профессиональных наград и премий, неизменно становятся событием в отечественном и мировом кинематографе, отличаются неординарностью замысла, блестящими актёрскими ансамблями, почерком настоящего Мастера и Творца", — сказано в телеграмме.

Режиссёр родился 20 августа 1937 года в семье известного советского писателя, автора текстов гимнов СССР и России Сергея Михалкова и поэтессы и переводчицы Натальи Кончаловской. Он известен зрителю по работам "Дворянское гнездо", "Поезд-беглец", "Танго и Кэш", "Возлюбленные Марии", "Дядя Ваня", "Дом дураков", "Одиссей", "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына", "Рай" и многим другим.