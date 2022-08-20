Группа альпинистов пропала в горах Кабардино-Балкарии

Четырёх альпинистов ищут в горах Эльбрусского района Кабардино-Балкарии. На их поиски выдвинулись шесть спасателей. Детали происшествия уточняются. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

"В 08.35 мск в субботу поступила информация, что группа из четырёх человек в Эльбрусском районе в ущелье Курмычи (высота 3500 метров) не вышла на связь. Группа не зарегистрирована", — указано в сообщении.