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20 августа, 08:59

Группа альпинистов пропала в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели в Кабардино-Балкарии ищут не вышедших на связь четырёх альпинистов

Четырёх альпинистов ищут в горах Эльбрусского района Кабардино-Балкарии. На их поиски выдвинулись шесть спасателей. Детали происшествия уточняются. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

"В 08.35 мск в субботу поступила информация, что группа из четырёх человек в Эльбрусском районе в ущелье Курмычи (высота 3500 метров) не вышла на связь. Группа не зарегистрирована", — указано в сообщении.

В горах Кабардино-Балкарии погиб альпинист

В горах Кабардино-Балкарии погиб альпинист

Накануне сообщалось, что в Карачаево-Черкесской Республике при спуске с вершины Двойняшка в ущелье Узункол со скалы сорвались два альпиниста. Тело одного из упавших удалось обнаружить сразу.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

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