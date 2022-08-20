Шойгу заявил, что решение о спецоперации было принято из-за угроз безопасности России

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решение о проведении спецоперации было принято в связи с тем, что украинские власти создали неприемлемые угрозы безопасности России. Одной из причин начала "Операции Z", по словам министра, стало военное освоение территории Незалежной странами НАТО.

"На протяжении восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи ни в чём не повинных людей, включая детей. Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Всё это создало неприемлемые угрозы безопасности России. На этом фоне в феврале Верховный главнокомандующий принял единственно верное решение о проведении специальной военной операции", — сказал Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.

Он отметил, что с первых дней спецоперации украинские военные применяли "бесчеловечную тактику". Прикрываясь мирным населением, они прятались в городских кварталах, использовали жилые дома, объекты социальной и энергетической инфраструктуры в качестве укрепрайонов и огневых точек. Кроме того, по словам министра, солдаты ВСУ и нацбатальонов при отступлении целенаправленно уничтожали всё вокруг, не оставляя ничего мирным гражданам. Шойгу отметил, что такой же тактики во время ВОВ придерживались и немецкие нацисты.

"Отчасти это объясняется составом украинской армии. После антиконституционного переворота в стране возникли новые силовые структуры — так называемые национальные батальоны, исповедующие идею неонацизма, расовой нетерпимости ко всем, кого они считают не украинцами", — пояснил министр.