Системы ПВО РФ сбили 13 снарядов "Ольха" у Каховской ГЭС и Мелитополя

За прошедшие сутки российскими средствами противовоздушной обороны было уничтожено тринадцать снарядов системы залпового огня "Ольха", а также шесть беспилотников. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, украинские дроны были ликвидированы в районах населённых пунктов Врубовка Луганской Народной Республики, Новомихайловка, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Богородицкое Николаевской области, Новозлатополь Запорожской области и Фёдоровка Харьковской области

"Кроме того, сбиты в воздухе тринадцать снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха" в районе Каховской ГЭС в Херсонской области и города Мелитополя Запорожской области", — заявил Конашенков.