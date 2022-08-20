Системы ПВО РФ сбили 13 снарядов "Ольха" у Каховской ГЭС и Мелитополя
За прошедшие сутки российскими средствами противовоздушной обороны было уничтожено тринадцать снарядов системы залпового огня "Ольха", а также шесть беспилотников. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, украинские дроны были ликвидированы в районах населённых пунктов Врубовка Луганской Народной Республики, Новомихайловка, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Богородицкое Николаевской области, Новозлатополь Запорожской области и Фёдоровка Харьковской области
"Кроме того, сбиты в воздухе тринадцать снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха" в районе Каховской ГЭС в Херсонской области и города Мелитополя Запорожской области", — заявил Конашенков.
Также Лайф сообщал, что вчера российские средства ПВО перехватили 12 украинских снарядов РСЗО HIMARS, одну ракету "Точка-У" и две американские ракеты. Кроме того, ПВО РФ сбила 13 украинских беспилотников в нескольких районах Харьковской области и в населённом пункте Любомировка Николаевской области.
ТАСС / Станислав Красильников