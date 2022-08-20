ВС РФ уничтожили более 200 военных ВСУ в Николаевской и Днепропетровской областях

Российские военные в ходе спецоперации за сутки уничтожили более 200 человек личного состава ВСУ в Николаевской и Днепропетровской областях. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате огневых ударов по боевым позициям танкового батальона 28-й механизированной бригады в районе населённого пункта Киселёвка Николаевской области, а также 212-го стрелкового батальона ВСУ в районе Апостолово Днепропетровской области общие безвозвратные потери противника составили более двухсот человек", — сказал он.

Лайф сообщал, что вчера ВКС России нанесли удары по пунктам временной дислокации нацбатальонов "Азов"* и "Айдар" в районах Николаевки и Соледара в ДНР, уничтожив свыше 50 боевиков. Кроме того, было ликвидировано 12 единиц техники.