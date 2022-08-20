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20 августа, 00:08

"Выбрали жизнь": Украинское подразделение сдалось ДНР в плен через Telegram

Народная милиция ДНР: Подразделение ВСУ сложило оружие после переписки в Telegram

В Донбассе одно из подразделений Вооружённых сил Украины сдалось в плен в районе населённого пункта Зайцево. Этому предшествовали обстрел его позиций со стороны Народной милиции ДНР и переписка в Telegram.

"Неподготовленные и плохо вооружённые мобилизованные ВСУ, отправленные украинскими генералами умирать в Зайцево, выбрали жизнь и воспользовались предложением НМ ДНР по добровольной сдаче оружия", — рассказали в Народной милиции ДНР.

Там пояснили, что удары по позициям украинского подразделения наносила артиллерия 3-й бригады. После этого бойцам ВСУ через мессенджер Telegram отправили сообщения с предложением сложить оружие.

"В результате целое подразделение ВСУ сложило оружие и сдалось, а его позиции перешли под контроль Народной милиции ДНР", — сообщили в пресс-службе Народной милиции.

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Как рассказывал Лайф, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, на территории ДНР более 3,5 тысячи украинских военнопленных. Он отметил, что непричастных к преступлениям украинских пленных в будущем планируют обменять.

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Кадр из видео НМ ЛНР

Андрей Григорьев

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