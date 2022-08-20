Стоимость биткоина рухнула сразу на 10%

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин всего за одну торговую сессию потеряла более 10% стоимости. Теперь она торгуется в районе $21 тысячи. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

По данным Coinglass, накануне торговцы криптовалютами потеряли около полумиллиарда долларов на таком обрушении курса. Вместе с биткоином падал и Ethereum, примерно до $1,73 тыс. Общая сумма ликвидации позиций за сутки составила $554 млн.

Как сообщает РБК, причину падения курса криптовалют эксперты видят в росте инфляции в ЕС и США. Инвесторы теряют интерес к цифровым деньгам и сомневаются в продолжении роста на американском фондовом рынке.