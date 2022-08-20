Стоимость биткоина рухнула сразу на 10%
Стоимость биткоина снизилась за сессию на 10% — до $21 тысячи
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин всего за одну торговую сессию потеряла более 10% стоимости. Теперь она торгуется в районе $21 тысячи. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.
По данным Coinglass, накануне торговцы криптовалютами потеряли около полумиллиарда долларов на таком обрушении курса. Вместе с биткоином падал и Ethereum, примерно до $1,73 тыс. Общая сумма ликвидации позиций за сутки составила $554 млн.
Как сообщает РБК, причину падения курса криптовалют эксперты видят в росте инфляции в ЕС и США. Инвесторы теряют интерес к цифровым деньгам и сомневаются в продолжении роста на американском фондовом рынке.
Ранее Лайф сообщал, что майнеры добыли юбилейную монету биткоина. Она стала 19-миллионной по счёту. Добыто уже более 90% от общей эмиссии цифрового золота, ограниченного 21 миллионом единиц.
Агентство "Москва" / Игорь Иванко