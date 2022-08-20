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19 августа, 23:25

В Британии отметили неожиданную устойчивость экономики России

FT: Устойчивость экономики России превысила ожидания многих

Российская экономика, несмотря на санкции, держится лучше, чем многие ожидали. Об этом говорится в статье британской деловой газеты Financial Times.

В материале издания отмечается, что быстрые действия Центробанка России с целью введения контроля за движением капитала и повышением процентных ставок стабилизировали рубль. А рост продажи нефти в Китай, Индию и Турцию помог противодействовать снижению экспорта в ЕС.

Как полагают авторы публикации, в дальнейшем "наибольшее влияние" на Россию может оказать потеря западных технологий и компонентов, которые Китай и иные страны заменить не в силах.

The Hill: Над мировой экономикой сгущаются тучи из-за России и Китая

The Hill: Над мировой экономикой сгущаются тучи из-за России и Китая

Ранее Лайф сообщал, что к 2025 году российская экономика вернётся к потенциальным темпам роста. Об этом говорится в новом прогнозе Центробанка по макроэкономическим показателям на 2022–2025 годы. По мнению аналитиков Банка России, уровень ВВП по итогам текущего года упадёт на 4–6%, однако при обычных условиях к позитивной динамике он вернётся уже в 2024-м. При этом, согласно базовому прогнозу ЦБ, уже через три года экономика РФ может вырасти до 2,5%.

Обложка ©

Freepik

Светлана Шумакова

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