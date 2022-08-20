По 20 человек на место: Названы самые популярные у абитуриентов специальности

Специальности IT-направления стали лидерами по конкурсу в ряде ведущих российских вузов по итогам приёмной кампании. Востребованными среди абитуриентов также оказались образовательные программы по экономике, менеджменту, рекламе и праву.



Так, в МФТИ популярными оказались программы по прикладной математике и физике, компьютерным наукам и биотехнологиям. Средний балл ЕГЭ для прохождения составил 297 по трём предметам, пишет РБК.

В НИТУ МИСиС востребованные специальности у абитуриентов — прикладная информатика, прикладная математика, информатика и вычислительная техника. Конкурс составил 22,9 человека на место, средний балл ЕГЭ — 95,9.

В ИТМО самые большие конкурсы были на программы, связанные с IT. Рост интереса к таким специальностям фиксируют и в РУДН, сказал ректор вуза Олег Ястребов. Так, на бизнес-информатику конкурс составил 120 заявлений на бюджетное место.

В Финансовом университете тоже самая высокая конкуренция была на факультете информационных технологий и анализа больших данных, бизнес-информатики и цифровой трансформации управления бизнесом: на 40 мест — 782 заявления (19 человек на место).

В НИУ ВШЭ большой конкурс традиционно сохраняется на программах "Прикладная математика и информатика", "Экономика", "Управление бизнесом", "Реклама и связи с общественностью", "Иностранные языки и межкультурная коммуникация", "Дизайн". "Маркетинг и рыночная аналитика" — почти 97 человек на место и "Стратегия и продюсирование в коммуникациях" — почти 94 человека на место.

В МГУ вырос конкурс на механико-математическом факультете — с 10 заявлений на место в 2021 году до почти 13 заявлений на место в 2022-м. Также усилились геологический, философский, экономический факультеты, Высшая школа телевидения, факультеты журналистики и госуправления.