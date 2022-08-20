Десантники из засады разбили бронетанковую колонну ВСУ
Российское подразделение ВДВ разбило бронетанковую колонну ВСУ
Подразделение Воздушно-десантных войск России в ходе военной специальной "Операции Z" на Украине из засады уничтожило бронетанковую колонну Вооружённых сил Украины. При этом применялись боевые машины десанта БМД-4М.
Боевая работа российских десантников в ходе спецоперации на Украине. Видео © Минобороны РФ
Как рассказали в Минобороны РФ, перед этим бойцы ВДВ смогли захватить выгодный рубеж и занять там позицию в засаде. Сначала они взяли в плен разведывательную группу ВСУ из четырёх человек, а затем приблизилась и колонна противника.
Российские бойцы рассказали, что её "всю развалили". Часть личного состава ВСУ панически бежала. Потерь среди личного состава десантников нет.
Как сообщал Лайф, ранее Минобороны РФ показало кадры работы тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк", которые используются для уничтожения укреплённых долговременных позиций ВСУ и нацбатальонов.
Минобороны РФ