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20 августа, 04:28

"Всю развалили": Десантники из засады разбили бронетанковую колонну ВСУ

Российское подразделение ВДВ разбило бронетанковую колонну ВСУ

Подразделение Воздушно-десантных войск России в ходе военной специальной "Операции Z" на Украине из засады уничтожило бронетанковую колонну Вооружённых сил Украины. При этом применялись боевые машины десанта БМД-4М.

Боевая работа российских десантников в ходе спецоперации на Украине. Видео © Минобороны РФ

Как рассказали в Минобороны РФ, перед этим бойцы ВДВ смогли захватить выгодный рубеж и занять там позицию в засаде. Сначала они взяли в плен разведывательную группу ВСУ из четырёх человек, а затем приблизилась и колонна противника.

Российские бойцы рассказали, что её "всю развалили". Часть личного состава ВСУ панически бежала. Потерь среди личного состава десантников нет.

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Как сообщал Лайф, ранее Минобороны РФ показало кадры работы тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк", которые используются для уничтожения укреплённых долговременных позиций ВСУ и нацбатальонов.

Обложка ©

Минобороны РФ

Андрей Григорьев

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