Подразделение Воздушно-десантных войск России в ходе военной специальной "Операции Z" на Украине из засады уничтожило бронетанковую колонну Вооружённых сил Украины. При этом применялись боевые машины десанта БМД-4М.

Как рассказали в Минобороны РФ, перед этим бойцы ВДВ смогли захватить выгодный рубеж и занять там позицию в засаде. Сначала они взяли в плен разведывательную группу ВСУ из четырёх человек, а затем приблизилась и колонна противника.