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20 августа, 03:35

Третий регион России вновь ввёл масочный режим

Масочный режим возобновлён в Еврейской автономной области

В Еврейской автономной области вновь вводится масочный режим. Двумя постановлениями губернатора в регионе возобновляются ограничения по коронавирусу, действовавшие до 14 июня этого года. Решения приняты на основании письма управления Роспотребнадзора от 17 августа.

Постановления опубликованы на официальном сайте исполнительных органов субъекта РФ. В них кроме введения масочного режима говорится об установлении санитарной дистанции в полтора метра, как раньше.

"Обязать граждан использовать маски, респираторы или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах (за исключением улиц), в местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах", — гласит один из пунктов.

Эпидемиолог призвал вновь ввести масочный режим в России с 1 сентября

Эпидемиолог призвал вновь ввести масочный режим в России с 1 сентября

Таким образом, ЕАО стала третьим регионом России, который вернул масочный режим. Лайф сообщал, что первым была Бурятия, затем эстафету переняла Республика Алтай. Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов считает маловероятным введение общефедеральных ограничений против ковида. Роспотребнадзор меж тем рекомендовал на фоне роста заболеваемости вернуть масочный режим в ряде регионов.

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Агентство "Москва" / Александр Авилов

Андрей Григорьев

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