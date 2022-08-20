Третий регион России вновь ввёл масочный режим

В Еврейской автономной области вновь вводится масочный режим. Двумя постановлениями губернатора в регионе возобновляются ограничения по коронавирусу, действовавшие до 14 июня этого года. Решения приняты на основании письма управления Роспотребнадзора от 17 августа.

Постановления опубликованы на официальном сайте исполнительных органов субъекта РФ. В них кроме введения масочного режима говорится об установлении санитарной дистанции в полтора метра, как раньше.