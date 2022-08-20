Третий регион России вновь ввёл масочный режим
Масочный режим возобновлён в Еврейской автономной области
В Еврейской автономной области вновь вводится масочный режим. Двумя постановлениями губернатора в регионе возобновляются ограничения по коронавирусу, действовавшие до 14 июня этого года. Решения приняты на основании письма управления Роспотребнадзора от 17 августа.
Постановления опубликованы на официальном сайте исполнительных органов субъекта РФ. В них кроме введения масочного режима говорится об установлении санитарной дистанции в полтора метра, как раньше.
"Обязать граждан использовать маски, респираторы или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах (за исключением улиц), в местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах", — гласит один из пунктов.
Таким образом, ЕАО стала третьим регионом России, который вернул масочный режим. Лайф сообщал, что первым была Бурятия, затем эстафету переняла Республика Алтай. Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов считает маловероятным введение общефедеральных ограничений против ковида. Роспотребнадзор меж тем рекомендовал на фоне роста заболеваемости вернуть масочный режим в ряде регионов.
Агентство "Москва" / Александр Авилов