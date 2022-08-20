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20 августа, 03:30

Взрослую вакцину от ковида в России опробовали на 100 детях

Гинцбург: Вакцину от ковида получили 100 детей в возрасте 6–11 лет

В рамках клининических исследований в России первые 100 детей в возрасте от 6 до 11 лет получили взрослую вакцину от коронавируса. Об этом рассказал директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, участникам эксперимента вкололи одну десятую взрослой дозы препарата. Если результаты удовлетворят учёных, через месяц-полтора пробная доза может быть повышена до одной пятой.

"На следующей неделе независимый комитет просмотрит данные, и если его данные удовлетворят, то даст разрешение на использование в концентрации одной пятой дозы. Исследования могут начаться через месяц-полтора", — приводит ТАСС слова Гинцбурга.

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Как сообщал Лайф, ранее Гинцбург рассказывал, что пробная вакцинация детей в возрасте 9–11 лет "Спутником V" никаких значимых побочных эффектов на дала.

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Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Андрей Григорьев

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