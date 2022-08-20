Учёные нашли ещё одно опасное последствие ковида

Учёные из Оскфордского университета выяснили, что заражение коронавирусом увеличивает риск некоторых заболеваний головного мозга. Анализ, основанный на данных медицинских карт более миллиона человек по всему миру, показал, что ковид может способствовать развитию деменции, эпилепсии, психоза и когнитивного дефицита. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Lancet.

"Это позволяет нам без сомнения увидеть появление значительных нейропсихиатрических последствий у людей, у которых был ковид, и гораздо чаще, чем у тех, у кого его не было", — заявил Дэвид Путрино, директор по инновациям в области реабилитации в системе здравоохранения Mount Sinai Health System.