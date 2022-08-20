В Черногории парламент вынес вотум недоверия правительству
Депутаты парламента Черногории большинством голосов в ночь на субботу проголосовали за недоверие правительству республики во главе с Дританом Абазовичем. Трансляция велась на сайте заксобрания.
"За недоверие 43-му правительству Черногории проголосовали 50 депутатов, одна воздержалась. Тем самым кабмин потерял доверие, заседание завершено", — огласил президиум результаты.
Голосование проводила Демократическая партия социалистов президента страны Мило Джукановича, которая ранее находилась у власти, а также её партии-партнёры. Как пояснил один из депутатов, поводом для поднятия вопроса о вотуме недоверия стал тот факт, что правительство за сто дней не продвинулось в выполнении обязательства по приближению к членству в Евросоюзе.
Абазович же заявил, что реальная причина — подписание основополагающего договора с Сербской православной церковью. Против этого выступал Джуканович. Также повод для недовольствf его правительством премьер увидел в том, что он пытался бороться с коррупцией членов Демократической партии социалистов.
Ранее Лайф приводил слова Захаровой, что Черногория участвует в развязанной Западом гибридной кампании против России.