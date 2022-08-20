Не только Сочи: Составлен топ городов России для отдыха в бархатный сезон

Наиболее подходящим для отпуска в бархатный сезон россияне считают Сочи (41%). На втором месте оказались Минеральные Воды (36%), и замыкает тройку городов-лидеров Санкт-Петербург (32%). Таковы итоги исследования, проведённого сервисом "Работа.ру". Лайф ознакомился с результатами опроса.

Согласно им, почти каждый четвёртый респондент хотел бы встретить бархатный сезон в Краснодаре, каждый пятый — в Петрозаводске или Калининграде. Города Золотого кольца выбрали 19% участников опроса. 13% мечтают завершить отпускной сезон в Казани, 11% — в Астрахани, и только 10% хотят провести отпуск в Москве.

Примечательно, что столица оказалась в лидерах по итогам другого исследования, проведённого сервисом OneTwoTrip. Он изучил, какие направления россияне выбирают для поездок в сентябре 2022 года.

Оказалось, чаще всего для авиаперелётов по России в сентябре 2022 года туристы выбирают именно Москву — 25%. Затем идут Сочи (14%) и Санкт-Петербург (12%). В топ-10 городов также вошли Минеральные Воды, Калининград, Махачкала, Уфа, Екатеринбург, Казань и Самара.

В опросе принимали участие 3800 совершеннолетних жителей всех регионов России. Он проводился в этом месяце.