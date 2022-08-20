Отомстил за отчисление: В Аргентине кадет устроил резню

Экс-кадет военного лицея в аргентинской провинции Санта-Фе напал на бывших сокурсников. Он успел одного человека убить, одного ранить.

"Бывший студент военного лицея в Санта-Фе, 19 лет, сегодня днём напал на бывших сокурсников", — сообщил телеканал TN.

Кадеты ехали на автобусе домой, и водитель притормозил у булочной. Вместе с ним вышли и несколько учащихся. В этот момент злоумышленник набросился на водителя и ранил его ножом в шею. Мужчина от полученной травмы скончался на месте. Затем убийца напал на бывших сокурсников, были ранены шестеро. Пострадавшие доставлены в больницу, их жизнь вне угрозы.

Нападавший попытался сбежать на автобусе, внутри которого ещё находились другие кадеты, но полиция его поймала. По предварительным данным, причиной нападения могла стать месть. Он был отчислен из лицея за плохое поведение.