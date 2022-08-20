"Щедро обещать и мало выполнять": Украина лишилась одного из союзников
Обозреватель Гонсалес-Галларса: Испания отвернулась от Украины, не поставив оружие
От Украины отвернулся один из "самых верных" союзников — Испания. К такому выводу пришёл обозреватель Хорхе Гонсалес-Галларса. Он изложил своё мнение на страницах Newsweek.
Аналитик напомнил, как весной премьер Испании Педро Санчес обещал Киеву масшабную военную помощь. Но отношения двух стран не выдержали проверку временем.
"Испания — аванпост НАТО, находящийся вдалеке от конфликта, — овладела искусством дипломатии: щедро обещать и мало выполнять. Кому нужны враги с такими союзниками?" — пишет Гонсалес-Галларса.
Мадрид обещал Киеву тяжёлое вооружение, в том числе десятки танков Leopard 2A4. А через пару месяцев отказался их передавать, сославшись на плачевное состояние бронетехники. Испания в итоге передала лишь несколько единиц лёгкой артиллерии, одну эвакуационную бронемашину и небольшое количество противотанковых средств.
По мнению Гонсалеса-Галларса, в итоге на Украине "теряют веру в Испанию". Он считает, что это должно стать уроком другим странам, которые осуждают Россию, а к реальной поддержке Киева не готовы.
Как рассказывал Лайф, ранее страны Южной Европы, в том числе Испанию, уличили в тайной закупке российской нефти. Формально топливо Мадриду поставлялось из Казахстана.
Zuma / ТАСС