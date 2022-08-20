НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 августа, 00:42

"Щедро обещать и мало выполнять": Украина лишилась одного из союзников

Обозреватель Гонсалес-Галларса: Испания отвернулась от Украины, не поставив оружие

От Украины отвернулся один из "самых верных" союзников — Испания. К такому выводу пришёл обозреватель Хорхе Гонсалес-Галларса. Он изложил своё мнение на страницах Newsweek.

Аналитик напомнил, как весной премьер Испании Педро Санчес обещал Киеву масшабную военную помощь. Но отношения двух стран не выдержали проверку временем.

"Испания — аванпост НАТО, находящийся вдалеке от конфликта, — овладела искусством дипломатии: щедро обещать и мало выполнять. Кому нужны враги с такими союзниками?" пишет Гонсалес-Галларса.

Мадрид обещал Киеву тяжёлое вооружение, в том числе десятки танков Leopard 2A4. А через пару месяцев отказался их передавать, сославшись на плачевное состояние бронетехники. Испания в итоге передала лишь несколько единиц лёгкой артиллерии, одну эвакуационную бронемашину и небольшое количество противотанковых средств.

Испания передумала отправлять Украине немецкие танки Leopard

Испания передумала отправлять Украине немецкие танки Leopard

По мнению Гонсалеса-Галларса, в итоге на Украине "теряют веру в Испанию". Он считает, что это должно стать уроком другим странам, которые осуждают Россию, а к реальной поддержке Киева не готовы.

Как рассказывал Лайф, ранее страны Южной Европы, в том числе Испанию, уличили в тайной закупке российской нефти. Формально топливо Мадриду поставлялось из Казахстана.

Обложка ©

Zuma / ТАСС

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров