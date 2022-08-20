"Боятся встретить настоящего лидера": Британцы сочли Сунака жалким из-за его слов о Путине
Британцы осудили Сунака за высказывание о Путине и назвали жалким
Риши Сунак. Фото © ТАСС / NEIL HALL
Британцы резко отреагировали на заявление кандидата в премьеры страны Риши Сунака, предложившего не допускать президента России Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки", который состоится на Бали в ноябре. Свои комментарии они оставили в Twitter под высказыванием политика.
"Он готов сделать и сказать всё, чтобы получить голоса избирателей. Жалок", — считает fishyfish.
MassoudH заявил, что консерваторы в Британии — "настоящие вредители в сфере международных отношений". А radha сочла слова кандидата в премьеры отчаянной попыткой "выглядеть крутым при низком рейтинге".
"Мне кажется, что многие из этих так называемых лидеров боятся встретить настоящего", — предположил Roger Clement.
"Кто-нибудь сообщил ему, что он не президент Индонезии?" — сыронизировал MF Johnny.
Саммит "Большой двадцатки" пройдёт на острове Бали 15–16 ноября. США и Канада предлагали исключить Россию из G20, однако другие члены объединения высказались против.
Ранее Лайф писал, что кандидат в премьеры Британии Риши Сунак попал на первые полосы таблоидов из-за дырявой обуви, в которой он пришёл на дебаты. На дебатах Сунак соревновался с министром иностранных дел Лиз Трасс, однако внимание прессы привлекло состояние туфель одного из богатейших политиков Великобритании, на подошве одной из которых зияла огромная дырка.