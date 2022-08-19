Лондон заявил об отсутствии у России "морального права" на участие в саммите G20

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс изменила свою точку зрения и теперь считает, что Россия не должна участвовать в саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии. Об этом Reuters заявил представитель внешнеполитического ведомств королевства.

Агентство передаёт его убеждение в том, что "у России нет морального права присутствовать на G20", пока продолжается военная операция на Украине. При этом Лиз Трасс приветствовала стремление Индонезии обсудить события на Украине и намёки на то, что Киев может быть представлен президентом Зеленским на саммите.