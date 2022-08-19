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19 августа, 20:34

В Масисе удалось обезвредить мужчину, ворвавшегося в мэрию с гранатой

<p>Вооружённый мужчина в мэрии Масиса. Фото © "Спутник Армения" / Сюзи Бадоян</p>

Вооружённый мужчина в мэрии Масиса. Фото © "Спутник Армения" / Сюзи Бадоян

В городе Масис (Армения) сотрудники правоохранительных органов обезвредили мужчину, который проник в мэрию с гранатой. Как сообщает "Спутник Армения", подготовка к этой операции заняла три часа — со злоумышленником пытались вести переговоры.

Издание пишет, что, по предварительным данным, мужчина успел несколько раз выстрелить из пистолета. На момент его проникновения в здание городской администрации внутри находились сторож и уборщица, их вывели, они не пострадали.

По неподтверждённой информации, человек, проникший в здание, является экс-депутатом Горсовета Масиса по имени Эдуард Маркарян.

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Как сообщал Лайф, никаких требований он не предъявлял, мотивы его действий непонятны, личность пока также не установлена.

Андрей Григорьев

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