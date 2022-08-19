Пьяный с гранатой проник в мэрию города Масис в Армении

Неизвестный пьяный мужчина с гранатой сейчас ворвался в мэрию армянского города Масис. Как сообщает "Спутник Армения" со ссылкой на очевидцев, он вошёл в здание и сбросил боеприпас из рабочего кабинета. Оттуда периодически слышна стрельба. Полиция оцепила прилегающую территорию.

Обстановка у мэрии Масиса, куда проник пьяный мужчина с гранатой. Видео © Telegram / Sputnik Armenia

"К счастью, в помещении не было сотрудников, охранник мэрии также не пострадал", — рассказал изданию вице-мэр Норайр Акопян.

Предположительно, у злоумышленника может быть ещё одна граната. Никаких требований он не предъявлял, мотивы его действий непонятны, личность пока также не установлена.