Кузбасские нейрохирурги заново собрали череп годовалому малышу с редким диагнозом

Нейрохирурги Кузбасской областной детской клинической больницы в буквальном смысле заново собрали череп годовалому ребёнку. Чтобы помочь малышу, врачам пришлось распилить ему голову. Как сообщает SHOT, Захар родился с диагнозом скафоцефалия — это когда кости у младенцев срастаются раньше времени, из-за чего голова становится неправильной формы.

Мама Захара и нейрохирург Кузбасской областной детской клинической больницы рассказали об операции. Видео © Telegram / SHOT

"Наши врачи сотворили больше чем чудо, я даже не могу назвать их врачами, это просто волшебники. Мы заметили, что у нас форма головы не такая: не расширяется и не растёт. Нас отправили на консультацию в нейрохирургию. Я такой человек, который не доверяет врачам совсем. А вот когда мы пришли к Александру Вячеславовичу на приём, мне было комфортно и спокойно. Я с первой секунды доверила человеку жизнь своего ребёнка", — рассказала мама Захара Александра Позднякова.

Тот самый волшебник, который помог ребёнку (нейрохирург Александр Селиверстов), отметил, что, когда заживут швы и отрастут волосы, на голове юного пациента не будет видно ни одного шрама. Кроме того, по словам медика, операция даёт не только эстетический эффект. С помощью хирургического вмешательства малыша избавили от целого ряда неврологических проблем, которые неминуемо возникли бы в будущем: от расстройства зрения до трудностей усвоения информации.