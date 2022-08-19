В Севастополе система ПВО сбила, предварительно, беспилотник
Развожаев: В Севастополе сработала система ПВО
В Севастополе сработала система ПВО, поразив, по предварительным данным, беспилотник. Об этом сообщил местный губернатор Михаил Развожаев.
"Так же как и многие из горожан слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным, БПЛА. Цели поражены", — написал он в телеграм-канале.
Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие, отметив, что военные делают своё дело отлично.
Ранее Лайф рассказывал, что система ПВО сработала в Евпатории. Как сообщили власти региона, опасности для города нет.
ТАСС / Сергей Бобылев