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19 августа, 18:52

В Севастополе система ПВО сбила, предварительно, беспилотник

Развожаев: В Севастополе сработала система ПВО

В Севастополе сработала система ПВО, поразив, по предварительным данным, беспилотник. Об этом сообщил местный губернатор Михаил Развожаев.

"Так же как и многие из горожан слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным, БПЛА. Цели поражены", — написал он в телеграм-канале.

Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие, отметив, что военные делают своё дело отлично.

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Ранее Лайф рассказывал, что система ПВО сработала в Евпатории. Как сообщили власти региона, опасности для города нет.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Варвара Романова

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