В Севастополе система ПВО сбила, предварительно, беспилотник

"Так же как и многие из горожан слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным, БПЛА. Цели поражены", — написал он в телеграм-канале.