В ЦИК заявили о беспрецедентно низком проценте отказа в регистрации кандидатов на выборах

В текущем году зафиксирован беспрецедентно низкий процент отказа в регистрации кандидатов на выборах. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Вот то, что у нас беспрецедентно низкий процент отказа, — очень важная особенность. И ещё одна особенность: то, что кампания идёт очень достойно, с уважением друг к другу, несмотря на то что кандидаты конкурируют между собой, но на сей момент у нас нет ни одной жалобы, которая требовала бы рассмотрения непосредственно на уровне ЦИК", — сообщила она.

Памфилова добавила, что сейчас зарегистрированы кандидаты от 22 партий, учитывая, что выдвигали претендентов 24 политических объединения.

"Если в среднем взять по всем уровням выборов, то это около трёх процентов. Что касается кандидатов непосредственно от партий, то это меньше одного процента", — отметила глава Центризбиркома.