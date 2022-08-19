Путин обсудил с Памфиловой подготовку к предстоящей выборной кампании
Путин провёл встречу с главой ЦИК Памфиловой
Президент России Владимир Путин провёл встречу с председателем ЦИК Эллой Памфиловой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер обсудил с главой Центризбиркома подготовку к предстоящей выборной кампании.
Путин провёл встречу с главой ЦИК Памфиловой. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"
Памфилова заверила, что всё идёт в штатном режиме и без всяких сбоев. Она отметила, что главная цель ЦИК — от выборов к выборам повышать доверие и к самим выборам, и непосредственно к избирательной системе, так как это является залогом легитимности и стабильности в стране.
"Несмотря на все нынешние вызовы, мы всё-таки последовательно отстаиваем свой основной принцип о том, что выборы должны проходить максимально открыто, прозрачно. Хочу честно сказать, что эта прозрачность и открытость на порядок выше, чем в тех недружественных странах, которые считают себя демократичными. Это правда", — сказала глава ЦИК.
А ранее сегодня Путин в Сочи встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Он также провёл телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном.